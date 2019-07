Torino, i convocati di Mazzarri per il Debrecen: assente Djidji

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tutto pronto per l’esordio stagionale del Torino, previsto domani alle 21 ad Alessandria. Sono 20 i calciatori convocati dal tecnico Walter Mazzari per l’andata del preliminare di Europa League contro gli ungheresi del Debrecen. Assente Djidji: il difensore - riporta il sito ufficiale del club - resta precauzionalmente a Torino per perfezionare il recupero dopo la meniscectomia laterale. Di seguito l’elenco completo dei convocati:

PORTIERI: Gemello (numero di maglia 89), Rosati, Sirigu

DIFENSORI: Ansaldi, Bremer, De Silvestri, Izzo, Lyanco, Nkoulou, Singo

CENTROCAMPISTI: Baselli, Berenguer, Lukic, Meite, Rincon

ATTACCANTI: Belotti, Iago Falque, Millico (numero di maglia 22), Rauti (numero di maglia 90), Zaza