Torino, i convocati per l'Inter: fuori Niang, Molinaro e Lyanco

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Torino ha reso note le convocazioni per la sfida all'Inter di domani, ore 12.30. Per Mazzarri assenza confermata per Molinaro e Lyanco, non recupera nemmeno Niang, che non è stato inserito nella lista.

Portieri: Ichazo, Milinkovic-Savic, Sirigu.

Difensori: Ansaldi, Barreca, Bonifazi, Burdisso, De Silvestri, Molinaro, Moretti, Nkoulou.

Centrocampisti: Acquah, Baselli, Obi, Valdifiori.

Attaccanti: Belotti, Berenguer, Edera, Falque, Ljajic.