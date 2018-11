Torino, export senza crisi: granata imbattuti in trasferta da sette mesi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Formula Mazzarri: sette mesi senza sconfitte in trasferta. L’attacco all’Europa comincia lontano da casa per un Torino sempre più double face, che davanti ai propri tifosi arranca, mentre quando è in formato da viaggio si trasforma. Un trend che affonda le radici nella coda dello scorso campionato, con l’orgoglioso pareggio a Napoli e la chiusura col botto contro il Genoa, battuto a Marassi dopo 37 anni. Un bilancio che è stato rafforzato quest’anno in cui i granata sono l’unica squadra, assieme alla Juventus, a non essere mai inciampati in giro per l’Italia. Resta da capire quali fantasmi si impossessino della testa di Belotti e compagni quando sono in azione al Grande Torino, ma l’export funziona come non capitava da tempo. Lo riporta l'edizione odierna de La Stampa.