La Stampa in edicola sottolinea il momento di forma vissuto da Andrea Belotti, attaccante del Torino reduce dalla doppietta rifilata al Frosinone. "I gol oltre alla corsa, Belotti in forma azzurra", il titolo del giornale nella sezione sportiva. La punta ex Palermo era finita fuori dai radar del ct Mancini, che ora potrebbe però ripensarci e puntare di nuovo sul Gallo.