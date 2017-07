Torino, i tifosi: “Barreca non si tocca”. Sessione di lavoro tattica

Dopo il giorno di riposo la squadra è tornata a faticare. Questa sera i giocatori saranno in piazza Del Kuerc a Bormio alle ore 21 per la presentazione della squadra.

“Barreca non si tocca” recita lo striscione appeso dagli Ultras Granata dietro a una delle porte del campo sportivo di Bormio. Con questa chiarissima frase i tifosi del Toro ribadiscono il concetto che i giovani e, soprattutto, quelli provenienti dal settore giovanile rappresentano il futuro ed è su di loro, ovviamente se hanno qualità come nel caso di Antonio, che si deve costruire la squadra del futuro. Cairo sembra intenzionato a tenere tutti i giocatori migliori e a prenderne altri tre, come ha detto giovedì sera dopo l’amichevole con l’Olginatese, ma si sa che le vie del mercato sono infinite e, quindi, i tifosi, clienti, hanno espresso in modo inequivocabile la loro opinione.

Dopo il giorno di riposo la squadra è tornata ad allenarsi questa mattina. Ieri pomeriggio i giocatori sono andati alle terme di Bormio per defatigare i muscoli sottoposti nei giorni scorsi a intenso lavoro, normale durante la preparazione estiva. Alcuni granata hanno preferito nuotare nella vasca con l’acqua calda, altri, invece, rilassarsi nell’idromassaggio. Berenguer e Gaston Silva al mattino si erano allenati per raggiungere lo stesso grado di preparazione fisica dei compagni.

La sessione di lavoro, come d’abitudine, è iniziata con il passaggio in palestra ed esercizi di riscaldamento. Terminata per alcuni la prima fase, con i portieri impegnati in esercizi specifici, Mihajlovic e il suo staff, in particolare il tattico De Leo, hanno sottoposto una parte dei giocatori, gli altri erano rimasti nello spogliatoio, a un’esercitazione tattica per provare situazioni di gioco che è facile immaginare saranno utilizzate nell’amichevole di domani contro il Renate che milita in Lega Pro.

Incitamenti e applausi per tutti dai tifosi, ma in particolare per Belotti, Ljajic, Moretti, mister Mihajlovic e Attilio Lombardo.

Una piccola pausa per dissetarsi e poi è ripresa l’esercitazione tattica, intanto i giocatori che erano nello spogliatoio sono andati in palestra. Mihajlovic non manca di dedicare particolare attenzione all’ultimo arrivato Berenguer per fargli capire esattamente che cosa vuole da lui. L’esercitazione è speso interrotta perché De Leo, Raimondi e lo stesso Mihajlovic puntualizzano ai giocatori come devono eseguire i movimenti. Nel frattempo chi era in palestra è andato sul terreno di gioco, mentre chi aveva lavorato in campo prima si è recato in palestra. Anche per il secondo gruppo lavoro tattico, preceduto da una breve spiegazione e ulteriori precisazioni durante come già avvenuto per l’altro gruppo. Gustafson ed Edera alle prese rispettivamente con l’infiammazione al ginocchio sinistro e il trauma distorsivo alla caviglia sinistra hanno lavorato in palestra seguendo un programma personalizzato.

Nel pomeriggio allenamento con inizio alle ore 17,30. Questa sera presentazione della squadra in piazza Del Kuerc, o anche piazza Cavour, alle ore 21.