Torino, Tuttosport spinge Sirigu verso la maglia da titolare in azzurro

Continua la campagna di Tuttosport per vedere il portiere del Torino Salvatore Sirigu, fra i protagonisti di questo avvio di stagione oltre che dell’ultimo turno di campionato, titolare in azzurro nelle prossime due uscire della Nazionale. “Mancini, il fenomeno è lui”, scrive il quotidiano torinese mettendolo in sfida con Gianluigi Donnarumma del Milan ed elogiando le qualità del sardo: “È nettamente il portiere italiano più forte, affidabile e continuo di questa fase storica. È ingiusto che in Nazionale gli venga preferito Donnarumma. - si legge nell’articolo – Le gerarchie non vanno in campo e poi sono fatte per essere scavalcate. Il posto fisso non esiste più nel lavoro quotidiano delle persone comuni e viene difficile capire il motivo per cui il ct azzurro continui a preferire il milanista al granata”.

I record - Il quotidiano poi ricorda come Sirigu abbia parato, con quello a Gervinho del Parma, ben sette rigori su 28 e nella passata stagione abbiamo mantenuto inviolata la propria porta per 599 minuti superando Luciano Castellini e diventando il recordman del Torino.