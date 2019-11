Torino, tweet contro il razzismo: "Negarlo non lo farà andare via"

"Ogni forma di razzismo è sbagliata, e negarne l’esistenza non lo farà andare via". Il Torino scende in campo contro il razzismo, e lo fa citando su Twitter il premio Oscar Roger Ross Williams. Questo il messaggio pubblicato dai granata:

“Ogni forma di razzismo è sbagliata, e negarne l’esistenza non lo farà andare via” 🤜🏻🤛🏿 https://t.co/HhCuKb59Ti — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) November 6, 2019