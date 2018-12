Torino, Iago Falque in gruppo. Terapie per Sirigu

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Doppio allenamento per il Torino al Filadelfia tra lavoro atletico (in palestra e in campo) e programma tecnico-tattico in vista della trasferta di sabato pomeriggio a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Iago Falque ha lavorato con i compagni, terapie per Salvatore Sirigu. Il Torino riprenderà la preparazione domani pomeriggio: in calendario una sessione tecnico-tattica.