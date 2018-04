Torino, Iago Falque verso la convocazione ma giocherà Edera

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Iago Falque migliora in vista della partita contro la Lazio e dunque potrebbe anche essere convocato dopo l'affaticamento muscolare patito una decina di giorni fa. Probabile però che parta dalla panchina per evitare una ricaduta, con Simone Edera favorito per vestire la maglia da titolare per la seconda volta in stagione dopo l'ultima apparizione nella sconfitta contro l'Atalanta. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.