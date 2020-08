Torino, il dott. Minafra è il nuovo responsabile sanitario. E' stato anche consulente del Barcellona

Il Torino FC è lieto di comunicare che il dottor Paolo Minafra è il nuovo Responsabile sanitario della prima squadra. Il dottor Minafra, già Medico sociale del Palermo e del Sassuolo e consulente del Barcellona, nelle ultime due stagioni ha ricoperto l’incarico di Responsabile dell’Area medica della Spal. Il Presidente Urbano Cairo desidera ringraziare il dottor Rodolfo Tavana – che per motivi famigliari lascia il Torino – per le sue apprezzate doti umane e professionali e per l’ottimo lavoro svolto nei tre anni in granata