© foto di Insidefoto/Image Sport

Ripresa della preparazione per il Torino con doppio programma: sessione defaticante per i calciatori reduci dall’impegno di ieri sera a Napoli, seduta tecnico-tattica per tutti gli altri elementi a disposizione con la partecipazione di alcuni ragazzi del Settore giovanile. Lavoro personalizzato per Djidji. Belotti e compagni torneranno in campo domani: in calendario un allenamento pomeridiano al Filadelfia. Nel prossimo turno di campionato la squadra guidata da Walter Mazzarri affronterà l'Atalanta.