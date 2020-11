Torino in campo dopo la vittoria col Genoa. Anche Millico torna a disposizione di Giampaolo

Dopo la vittoria contro il Genao di ieri sera, allenamento mattutino per il Torino in vista della gara di campionato contro il Crotone, domenica 8 novembre alle ore 15, allo stadio Olimpico Grande Torino. Lavoro defaticante in piscina, riporta la nota ufficiale del club, per i calciatori protagonisti ieri sera a Marassi. Sessione tecnica al Filadelfia per gli altri componenti della rosa, compreso Millico che si è riaggregato ai compagni. Ancora programma personalizzato per Izzo. Domani in calendario una seduta tecnico-tattica pomeridiana.