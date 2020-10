Torino, in gruppo anche Sirigu e Buongiorno. Scarico e defaticante per Ricardo Rodriguez

Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia: mister Marco Giampaolo ha diretto una sessione tecnico-tattica con esercitazioni a tema e partita a tempo e campo ridotti: in gruppo anche Sirigu e Buongiorno. Programma di scarico con lavoro defaticante per Rodriguez. Il Torino riprenderà la preparazione domani pomeriggio, in vista della partita contro il Cagliari di domenica 18 alle ore 15