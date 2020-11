Torino, in gruppo si rivede Simone Zaza. Belotti, Bremer e Bonazzoli lavorano a parte

Allenamento pomeridiano per il Torino FC al Filadelfia. La squadra granata dopo l’analisi tattica ha svolto esercitazioni a tema, in vista del match di domenica contro il Crotone, agli ordini del tecnico Giampaolo e del suo staff. In gruppo con i compagni anche Zaza. Seduta personalizzata per Belotti, Bremer e Bonazzoli; lavoro differenziato per Izzo. Domani, sabato 7 novembre, in calendario la sessione di rifinitura e poi la partenza per il ritiro prepartita. Lo riporta il sito ufficiale del Toro.