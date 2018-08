Torino, in ritardo il recupero di Baselli: arriva la conferma di Soriano

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si allontana il rientro per Daniele Baselli col Torino, che continua a seguire un programma di lavoro differenziato. Dopo l’infortunio di una settimana fa in allenamento (trauma distorsivo al ginocchio destro), le condizioni del giocatore sono in miglioramento, ma non abbastanza da ipotizzare il suo ritorno in campo contro la Spal. Probabile dunque, al suo posto, la riconferma di Roberto Soriano, che aveva già ampiamente convinto Walter Mazzarri dopo il debutto alla prima di campionato contro la Roma e, ancor più, quando è entrato con la squadra di Spalletti. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.