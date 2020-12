Torino in ritiro, Padovan: "Di solito non serve, magari stavolta sì. Toro senza capo né coda"

“In genere non aiuta, è un provvedimento retrò”. Dagli studi di Sky, Giancarlo Padovan commenta la decisione di Cairo di mandare in ritiro il Torino dopo l’ennesimo KO: “Ma potrebbe servire perché si gioca tra pochi giorni, è un mini-ritiro per far riprendere alla squadra la sua centratura. Io fino al 2-1 ho visto un Torino senza capo né coda”.