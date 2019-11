Torino-Inter, la moviola di Gazzetta: "Maresca azzecca tutti i cartellini"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nonostante si giochi su un campo ai limiti del praticabile, in cui il pallone rimbalza poco e la confusione è all'ordine del minuto, Torino-Inter fila via liscia come l'olio per l'arbitro Fabio Maresca. Pochi episodi in cui deve intervenire e tutti riguardanti cartellini, niente rigori o chiamate del VAR. La Gazzetta dello Sport infatti apprezza la sua direzione di gara nella moviola pubblicata sull'edizione odierna:

"Al 35’ ammonito Lautaro che, a gioco fermo, tira in porta. È un segnale del polso di Maresca. Al 58’ tocca a D’Ambrosio in ritardo su Ansaldi e un minuto dopo a Izzo, copione simile. Gli ultimi due gialli, anche questi corretti, al 64’ per Skriniar che atterra Izzo e al 73’ per Ola Aina, troppo duro su Candreva".