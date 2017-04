Torino, Iturbe: "Arrabbiato per il ginocchio, con la Juve grande sfida"

Dopo l'1-1 arrivato contro la Sampdoria, il giocatore granata Juan Manuel Iturbe ai microfoni di Rai Sport: "Contro la Juve sarà una bella sfida, andremo allo Juventus Stadium a fare la nostra gara, loro sono i migliori d'Italia, sarà una bella sfida che tutti vorranno giocare. Potrai partire titolare?

Non lo so, penso che il mister faccia le sue scelte, vede chi si allena di più in settimana, tutti meritano di essere titolari, lui fa le scelte e noi dobbiamo rispettarle, questo fa grande un gruppo. Arrabbiato per la sostituzione? No, mi faceva male il ginocchio, non sarebbe stato facile stare ancora fuori a lungo e per questo era la rabbia".