Torino-Juve, moviola di Gazzetta: "Dubbi sulla spinta di Matuidi a Belotti"

Post-partita infuocato, quello del derby della Mole. Il Torino, sconfitto per 1-0 dalla Juventus tra le mura dell'Olimpico, ha reclamato infatti per la mancata concessione di due calci di rigore. Questa, come di consueto, la moviola de La Gazzetta dello Sport: "Al 53' Alex Sandro a contatto prolungato con Zaza: il bianconero tira giù l’avversario, ma anche l’attaccante granata si aggrappa alla sua maglia. Pochi istanti dopo c’è una spinta di Matuidi su Belotti che prova a colpire di testa la palla. Episodio difficile da cogliere, ma resta più di qualche dubbio". È stato poi proprio un penalty a decidere il match: "Al 68', su un errato retropassaggio di Zaza, Ichazo stende Mandzukic: rigore evidente. Ronaldo segna e va a provocare il portiere granata con una leggera spallata che merita il giallo". Infine, il gol annullato a Mandzukic al 73': "Posizione irregolare di Ronaldo che la sfiora di testa"