Torino, l’appartenenza non ha prezzo

Se una dimostrazione di forza fosse dovuta arrivare sul campo, allora il riscontro fornito dal Torino nello scontro diretto con il Brescia avrebbe rappresentato il passaggio obbligato per una svolta nella stagione così nefasta vissuta dai granata. Il successo di cui sopra, allontana i ragazzi di Moreno Longo dalle difficoltà oggettive della bassa classifica e si aggiunge alle medaglie al merito dell’ex tecnico della primavera granata. I gol dei componenti del reparto avanzato, tra cui Simone Zaza, fungono da totale conferma di una situazione difficile da decifrare ma ad ogni modo legata ad uno spirito di appartenenza che potrebbe far riappassionare i tifosi al cuore granata. In attesa di una svolta nella guerra per la competizione, il Torino ed i suoi tifosi attendono la svolta.