Torino, la Federazione bosniaca annuncia: "Gojak guarito dal Covid-19". Ma oggi non si è allenato

vedi letture

La federazione bosniaca annuncia la guarigione di Amer Gojak dal Covid-19. "Dopo 14 giorni di isolamento, da quando era rientrato dal ritiro con la Nazionale, ora il giocatore è risultato negativo - si legge nel comunicato ufficiale - e domani sarà regolarmente in campo per la sfida contro la Juventus". La decisione su un'eventuale convocazione, però, spetterà al tecnico del Torino Giampaolo: oggi Gojak non si è allenato con i compagni al Filadelfia, domani l'allenatore diramerà l'elenco dei giocatori chiamati per il derby contro la Juve in programma alle 18.