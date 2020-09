Torino, la formazione contro la Pro Patria: Milinkovic-Savic in porta, difesa a 3?

Il Torino torna in campo in precampionato, dopo la vittoria contro il Novara, in un'alta amichevole, questa volta contro la Pro Patria. Out per la nazionale alcuni big come Sirigu e Belotti: in porta gioca Vanja Milinkovic-Savic, in attacco c'è Manuel De Luca con Zaza e Berenguer. Da capire se, dati i giocatori schierati, il tecnico (fautore del 4-3-1-2 in carriera) stia provando la difesa a tre.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Izzo, Nkoulou, Buongiorno; Ansaldi, Meite, Rincon, Aina; Berenguer; Zaza, De Luca. Allenatore: Marco Giampaolo.