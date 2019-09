© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Le interviste andrebbero concordate con la società". Urbano Cairo è stato chiaro in conferenza stampa e nell'intervista rilasciata a Sky Sport: Nicolas Nkoulou ha sbagliato e non ha ancora chiesto scusa. Il difensore, dunque, continuerà a guardare le partite dalla panchina o dalla tribuna fino a quando non avrà dato spiegazioni ai compagni, all'allenatore e alla società. Nel frattempo, l'intervista rilasciata a L'Equipe potrebbe costargli una multa, come riporta Sky Sport.