Torino, la squadra è giunta a Bormio. Non ci sono nuovi giocatori

Sirigu, Rincon, Lukic, Bonifazi, Damascan e Aina assenti giustificati. Parigini ed Edera sono rimasti al Filadelfia. Aggregati anche ragazzi della Primavera e alcuni rientranti dai prestiti.

Fonte: Torinogranata.it

© foto di Luigi Gasia/TuttoJuveStabia.it

Il Torino è arrivato nel ritiro di Bormio accolto da un gruppetto di tifosi che fin dal primo momento vogliono stare vicino alla squadra. Mazzarri ha convocato 29 giocatori, non ci sono Sirigu, Rincon, Lukic, Bonifazi e Damascan in vacanza post impegni con le rispettive Nazionali che li hanno costretti a iniziare le ferie più tardi, mentre Aina è ancora impegnato in Coppa d’Africa. Il portiere raggiungerà nei prossimi giorni i compagni. Anche Belotti, Lyanco e Izzo avrebbero potuto essere ancora per qualche giorno in vacanza, ma hanno deciso di tornare prima. Assenti giustificati Parigini ed Edera rimasti a Torino a seguito degli interventi chirurgici subiti. Aggregati alla prima squadra otto ragazzi della Primavera: Enrici, Garetto, Gemello, Gilli, Kone, Rauti, Ricossa e Singo. Ci sono anche Buongiorno, Candellone, Fiordaliso, Lucca, Rossetti, Segre e Zaccagno rientrati dai prestiti e che hanno la possibilità di convincere Mazzarri a trattenerli.

Se qualcuno sperava che dal pullman, che ha portato la squadra in Alta Valtellina, scendesse anche qualche nuovo acquisto dovrà ancora aspettare. Trattative sono in corso, ma nessuna è stata ancora chiusa.

Nella località valtellinese il Torino disputerà tre amichevoli: la prima, giovedì 11 alle ore 17, con la Bormiese; la seconda, domenica 14 sempre alle ore 17, con il Merano; la terza, giovedì 18 alle 16,30, con la Pro Patria prima di rientrare la sera stessa a Torino. La squadra sarà presentata mercoledì 17 alle ore 21 in piazza Cavour a Bormio.

I giocatori e Mazzarri sono stati accolti con grande affetto dai tifosi che li aspettavano davanti all’hotel che li ospita, il Palace, e prima di entrare si sono fatti fotografare e hanno firmato autografi. Il più richiesto? Ovviamente capitan Belotti.

Appuntamento al campo d’allenamento per domani mattina, la sessione di lavoro inizierà alle 9,30.