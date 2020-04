Torino, la suggestione che piace ai granata: la ripartenza nel giorno di Superga

Una suggestione che sta circolando negli ambienti granata e che piace a tutto il mondo granata: riprendere ad allenarsi il giorno in cui verrà celebrato il Grande Torino, ovvero il prossimo 4 maggio. In quel giorno così triste e malinconico, si potrebbero riaprire i cancelli del Filadelfia per gli allenamenti degli uomini di Longo. Uno spiraglio di speranza nel giorno del ricordo della strage di Superga, una ricorrenza che quest'anno verrà celebrata in modo diverso a causa del Coronavirus ma non senza la consueta emozione. A riportarlo è l'edizione di Torino de La Repubblica.