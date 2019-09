Simone Verdi alle spalle di Andrea Belotti e Simone Zaza. È questa la tentazione di Walter Mazzarri, in attesa del ritorno a pieno regime di Iago Falque, che con Verdi dovrebbe dividere la trequarti dietro a una delle due punte. Sono queste le indicazioni che Tuttosport ricava in vista della prossima di campionato contro il Lecce. A destra, ballottaggio Aina-De Silvestri, mentre a sinistra potrebbe già esordire Laxalt (in arrivo in Italia domani) vista l'indisponibilità di Ansaldi.