Torino, lavoro differenziato per Aina, Ansaldi e Lyanco

Doppio allenamento per il Torino al Filadelfia, tra palestra e lavoro sul campo secondario. Nella seduta mattutina programma massimamente dedicato alla parte atletica, mentre nel pomeriggio Walter Mazzarri ha diretto una sessione tecnico-tattica che poi si è conclusa con una partita a tempo e campo ridotti. Ancora lavoro personalizzato per Aina, Ansaldi e Lyanco. In calendario domani altre due sedute di lavoro, a porte chiuse.