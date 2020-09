Torino, lavoro differenziato per Singo e Verdi. Domani amichevole all'Olimpico

Doppia sessione per il Torino al Filadelfia, informa il sito ufficiale del club. Al mattino, dopo un iniziale lavoro in palestra, l’allenatore Marco Giampaolo ha diviso l’organico in due gruppi e poi svolto un programma tattico, per reparti. Al pomeriggio, dopo l’attivazione muscolare e alcune esercitazioni sulla parte atletica, seduta tecnica con partita a tempo e campo ridotti. Lavoro differenziato per Singo e Verdi. Domani in programma una sessione mattutina e poi, alle 18, l’amichevole contro la Pro Sesto allo stadio Olimpico Grande Torino.