Torino, lavoro parzialmente in gruppo per De Silvestri

Fonte: torinofc.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Allenamento mattutino per il Torino al Filadelfia con una sessione tecnico-tattica cui è seguita una partita a ranghi misti. Lavoro parzialmente in gruppo per De Silvestri. Il Torino riprenderà la preparazione lunedi pomeriggio con una sessione a porte chiuse.