Torino, lavoro personalizzato per Ansaldi, Millico e Verdi. In gruppo Murru

vedi letture

Allenamento di rifinitura per il Torino alla vigilia del match contro l’Udinese, in programma domani alle ore 18 allo stadio Olimpico “Grande Torino”. Marco Giampaolo - riporta la nota ufficiale del club - dopo l’analisi tattica, ha diretto una sessione tecnica che si è conclusa con una partita a ranghi misti, con tempo e campo ridotti. In gruppo Murru, lavoro personalizzato per Ansaldi, Millico e Verdi. Domani mattina risveglio muscolare, cui seguirà l’annuncio dei calciatori convocati.