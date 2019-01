© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ripresa della preparazione per il Torino al Filadelfia con una sessione tecnico-tattica in vista della partita di domenica 27 gennaio, alle ore 18, contro l’Inter. Ancora lavoro personalizzato per Baselli, mentre Moretti ha svolto tutto il programma odierno con i compagni. Domani in calendario doppio allenamento. Lo fa sapere il club granata attraverso il proprio sito.