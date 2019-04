Torino, lavoro personalizzato per Iago Falque

© foto di Federico Gaetano

Sessione d’allenamento mattutina per il Torino, con un programma equamente suddiviso tra parte atletica e lavoro tecnico-tattico. Per Iago Falque ancora una seduta personalizzata. Belotti e compagni torneranno in campo domani: in calendario un allenamento pomeridiano al Filadelfia in preparazione alla partita di domenica sera contro il Milan.