© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Qualche cambio in casa Torino in vista della sfida di questa sera con la Sampdoria. Come riporta Sky Zaza dovrebbe partire dalla panchina: Belotti unica punta, con la coppia Parigini-Meité alle sue spalle.

Torino 3-4-2-1: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Rincon, Baselli, Andaldi; Parigini, Meitè; Belotti.