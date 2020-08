Torino, Linetty subito in campo insieme al resto del gruppo: primo allenamento in granata

Doppia sessione per il Torino al Filadelfia. Al mattino lavoro sulla parte atletica e poi programma tattico, con l’organico suddiviso in due gruppi. Nel pomeriggio, post attivazione muscolare, esercitazioni a tema e poi partita a ranghi misti, con tempo e campo ridotti. Primo giorno in granata per Karol Linetty, subito in gruppo con i nuovi compagni. Domani, giovedì 27 agosto, in calendario altre due sedute di allenamento.