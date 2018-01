Torino, Ljajic e Ansaldi di nuovo in gruppo: domani doppio allenamento

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Torino è tornato in campo al Filadelfia. Bagno di folla per la squadra di Mazzarri che ha ripreso gli allenamenti davanti a 2000 tifosi. Il tecnico granata ha fatto svolgere ai suoi ragazzi una serie di esercitazioni a tema per poi concludere con una partitella a ranghi misti. Come riporta il sito ufficiale della società, Ansaldi e Ljajic sono tornati in gruppo. Per domani è prevista una doppia seduta.