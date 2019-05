L’esterno destro della Spal è sempre al centro del mercato.

Manuel Lazzari è da tempo nel mirino del Torino, ma l’esterno della Spal interessa anche ad altri club. Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Torinogranata, il Napoli avrebbe deciso di puntare su altri profili come Castagne dell’Atalanta, Di Lorenzo dell’Empoli o Lainer del Salisburgo. Non una bocciatura nei suoi confronti, ma dovrebbe giocare in una difesa a quattro e non potrebbe esprimere al massimo le sue doti. E non si tratterebbe neppure di correre il rischio di fare panchina chiuso dalla concorrenza, perché Hysaj vorrebbe essere ceduto.

Buone notizie quindi per il Torino tanto più che Lazzari è perfetto per il 3-5-2 di Mazzarri. Ma per aggiudicarselo il club granata non deve tergiversare perché oltre all’Inter, che sembra attendere eventuali sviluppi, anche la Lazio è molto interessata a Manuel e potrebbe trovare un accordo con la Spal sulla base di circa 18-20 milioni. Si prevedono grandi “scontri” fra Torino e Lazio: non solo sul campo per l’ultima giornata di campionato, ma anche in sede di calciomercato.