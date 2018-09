Torino, Lyanco e Ansaldi tornano dopo la sosta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'infermeria del Torino conta ancora diversi nomi, tra nuovi arrivati e lungodegenti. A quest'ultima frangia appartengono Lyanco e Ansaldi: secondo la Gazzetta dello Sport, il primo tornerà ad allenarsi in gruppo non prima della sosta di metà ottobre, mentre l'ex Inter sarà pronto per la fine dello stesso mese, ossia tra una trentina di giorni.