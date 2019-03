Torino, Mazzarri lancia la super coppia Zaza-Belotti per restare in alto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Toro, Mazzarri lancia la super coppia Zaza-Belotti per restare in alto". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere della Sera, che dedica spazio all'impegno di granata contro il Frosinone. Il Toro è sesto in classifica, sa che è il momento di tenere la posizione per saltare sul treno per l’Europa. Dopo la vittoria sul Chievo (ultimo), domani c’è la sfida a Frosinone (penultimo) e sabato prossimo l’appuntamento con il Bologna dell’ex Mihajlovic (terzultimo). Il primo ostacolo è stato superato, gli altri non vanno sottovalutati. La novità però è un’altra. Domani Andrea Belotti e Simone Zaza partiranno insieme. È la "scossa" che l’allenatore cerca per conquistare altri tre punti. Ammette: "Zaza ha scalato posizioni". Proprio come il suo Torino.