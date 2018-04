Torino, Mazzarri: "Per quanto creato, avremmo meritato di vincere"

Fonte: Sky

"Dell'Europa non ho mai voluto parlare, qui c'è da creare una squadra che gioca bene. Sono contento della prestazione, con i giocatori che stanno crescendo già da diverse partite. Il processo di crescita va bene, poi è chiaro che avremmo meritato di vincere per le occasioni create". Lo dice Walter Mazzarri a Sky dopo l'1-1 col Milan. "Io sono arrivato a due giorni da una partita importante, lasciando il modulo che c'era. Siam partiti bene, poi abbiamo sofferto con Roma e Juve e allora ho cambiato modulo per dare certezze nuove. Vedere il Milan che cambia modulo su di noi è un orgoglio, facciamo paura e costringiamo gli altri ad adattarsi a noi. Convinto che avremmo vinto se avessimo sbloccato su rigore subito. E non ho avuto la possibilità di cambiare come avrei voluto visto il rosso a De Silvestri".