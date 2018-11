Torino, Mazzarri riparte dai suoi... 14 titolari

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C’è la formazione da scegliere e schierare dal primo minuto. Ma i titolari non sono e non saranno mai soltanto undici. Walter Mazzarri non smetterà mai di ribadirlo, ogni partita si gioca con quattordici titolari e se ci fosse la possibilità di effettuare una sostituzione in più sarebbe anche meglio. Da qui riparte il Torino, preparando la partita di Cagliari come tutte le altre, ragionando sui 90 minuti più recupero studiando quelle che potrebbero essere le mosse in grado di risolvere una gara che si preannuncia combattuta ed equilibrata. C’è Sasa Lukic in questo momento quale giocatore favorito per rimpiazzare lo squalificato Tomas Rincon. C’è Cristian Ansaldi in pole position per occupare la fascia sinistra al posto dell’acciaccato Ola Aina. Per il resto sarà il Toro di sempre, con l’obiettivo unico di reagire dopo la sosta e il brusco ko interno con il Parma. Lo riporta il Corriere di Torino.