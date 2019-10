© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Torino in attesa di Simone Zaza. Ieri l'attaccante si è fermato nel corso dell'allenamento, e questo mette fortemente in dubbio la sua presenza contro il Napoli. Mazzarri, scrive Tuttosport, ci spera: da qui a domenica, il bomber lucano sarà sottoposto ad accertamenti per verificare la possibilità di averlo in campo, magari a partita in corso.