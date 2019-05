© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La vittoria della Lazio in Coppa Italia ha rovinato e non poco i piani del Torino nella lotta alla prossima Europa League e Tuttosport oggi in edicola prova a prevedere quello che Walter Mazzarri dirà alla squadra oggi prima dell'allenamento al Filadelfia. Secondo il quotidiano la missione del tecnico è quella di non far pensare ai suoi alla Tim Cup e l'unico obiettivo è quello di fare sei punti, per non avere nulla da recriminare anche nel caso in cui non dovesse arrivare la qualificazione alle prossime coppe europee.