Torino, Mazzarri squalificato: il club pronto a fare ricorso

Nella giornata di ieri Walter Mazzarri è stato squalificato per un turno dal giudice sportivo dopo l'espulsione rimediata contro la Fiorentina ma il Corriere di Torino in edicola questa mattina spiega che il club granata è pronto a fare ricorso, per avere l'allenatore regolarmente in panchina nella sfida di domenica a Genova contro la Sampdoria.