Torino, Mazzarri sta meglio ma non ha seguito la squadra in Sardegna

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Walter Mazzarri non ha seguito la squadra a Cagliari per il posticipo della tredicesima giornata dopo il malore di venerdì scorso. Il Torino lo ha sospeso dall'attività sportiva nell'attesa che completi una serie di esami per capire il motivo del malore. Ieri è stato al Filadelfia per salutare la squadra, dunque le condizioni sono ovviamente migliorate, ma prima di tornare in panchina dovrà esserci la certezza delle sue buone condizioni fisiche. Al suo posto, in Sardegna, siederà il vice Frustalupi. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.