Torino, Mihajlovic: "Non mi sono piaciuti i fischi a Niang. Ok l'attacco"

© foto di Federico De Luca

Sinisa Mihajlovic ha commentato ai microfoni di Rai Sport la vittoria in Coppa Italia del suo Torino contro il Carpi: "Questa partita era importante per diversi motivi: per la qualificazione, per vedere all'opera alcuni giovani. Ho visto quello che dovevo vedere, Iago non tradisce mai, Belotti poteva fare più di un gol. Niang ha fatto bene, commettendo qualche errore. I fischi dei tifosi non mi sono piaciuti, così non aiutano. Era importante vincere e l'abbiamo fatto. Ho fatto giocare Belotti perché volevo ritrovasse il gol, così come gli altri attaccanti. L'importante è che abbia le occasioni, è uno che ha sempre fatto gol. La punizione di Milinkovic-Savic? Gliel'avrei fatta tirare dalla posizione giusta anche sullo 0-0, ha un calcio forte e preciso".