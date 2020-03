Torino, Millico in gruppo mentre Baselli ha svolto un programma personalizzato

Ripresa oggi della preparazione per il Torino con una sessione pomeridiana a porte aperte. Dopo una prima parte di lavoro in palestra - riporta la nota ufficiale del club - il tecnico Moreno Longo ha alternato esercitazioni sul possesso palla a un programma aerobico. La partita in campo ristretto e con tempo ridotto ha poi concluso la seduta odierna. In gruppo Millico, mentre Baselli ha svolto un programma personalizzato sulla parte atletica. Per Belotti e compagni domani doppio allenamento. Cancelli aperti al pubblico dopo le ore 16.