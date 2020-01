Torino, Millico out dall'allenamento odierno per un attacco febbrile

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Allenamento pomeridiano per il Torino con una sessione tecnico-tattica in vista della partita di domenica sera allo stadio Olimpico contro la Roma. Alla seduta odierna non ha partecipato Millico, rimasto a riposo per un attacco febbrile. Il programma di domani prevede la sessione di rifinitura cui seguiranno il pranzo e - per i calciatori convocati - la partenza per il ritiro prepartita di Roma. Lo riporta il sito ufficiale del club granata.