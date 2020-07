Torino, Millico va ko in allenamento: nelle prossime ore gli esami strumentali al piede destro

Allenamento pomeridiano per il Torino, con una sessione tecnico-tattica in vista della partita di campionato contro il Brescia, mercoledì sera, allo stadio Olimpico Grande Torino. Dopo l’attivazione muscolare - riporta la nota ufficiale del club granata - Moreno Longo ha diretto esercitazioni a tema che si sono concluse con una partita a tempo e campo ridotto. Vincenzo Millico ha finito anzitempo l’odierna sessione di lavoro per un infortunio al piede destro che verrà valutato con accertamenti strumentali. Domani in calendario un’altra sessione tecnico-tattica.