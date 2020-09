Torino, mini-ritiro a Biella dal 9 all'11 settembre con amichevole finale contro il Como

In vista della ripresa del campionato - fissata per sabato 19 settembre contro la Fiorentina - il Torino FC svolgerà un mini-ritiro a Biella che inizierà mercoledì 9 e che si concluderà venerdì 11 con una partita amichevole contro il Como, formazione che milita in Serie C. La gara avrà luogo alle ore 16 presso lo stadio La Marmora-Pozzo di Biella e sarà trasmessa in diretta tv su Torino Channel. Lo riporta il sito ufficiale dei granata.