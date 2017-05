Torino, Molinaro: "Siamo delusi per il risultato, ma grande prova"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cristian Molinaro, difensore del Torino, è intervenuto al termine del match contro la Juventus (1-1 il punteggio finale). Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport.

Sensazioni a fine partita?

"C’era un po’ di amarezza, la Juve ha fatto la sua partita e ha avuto delle occasioni. Dopo l’espulsione l'inerzia è cambiata. C'era delusione visto che è la terza volta che ci rimontano nel finale. C’era un po’ di rabbia. Siamo contenti della prestazione. Dobbiamo però ripartire da questo pareggio".

Un episodio divertente con il testa a testa su Bonucci.

"Mi ha detto cosa ci facevo lì e io ho risposto cosa ci faceva lui in area. Quello è stato un episodio simpatico. Lui non ci credeva, io nemmeno. Ho fatto una cosa di istinto".

Cosa vi ha detto il mister nello spogliatoio?

"Rispetto a come avevamo iniziato la partita, loro venivano troppo in mezzo al campo. Tatticamente ha chiesto di chiudere le traiettorie interne e mettere più intensità. Il mister ci sprona sempre anche in partite così difficili".

Qual è la reale posizione di questa squadra?

"Credo che la posizione rispecchi quello che abbiamo fatto vedere. Sono partite che a 30’’ dalla fine devi trovare la lucidità di portarle a casa. Ci sono state altre partite giocate così, per il potenziale della squadra potevamo fare di più. Uno scalino, uno step in più che ci è mancato. Dobbiamo migliorare nelle valutazioni durante la gara, quando tenerla quando e quando darla via".